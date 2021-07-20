Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов
Поделиться
«Спартак» проведёт домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» 4 августа в Москве, сообщается на официальном сайте УЕФА. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне (Португалия). Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.
Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.
В групповом этапе Лиги чемпионов в этом году сыграет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Локомотив» примет участие в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.
Комментарии
- 20 июля 2021
-
18:24
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
17:43
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:57
-
16:42
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:36
-
15:32
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:12
-
14:09
-
14:02
-
13:52
-
13:51
-
13:46
-
13:32
-
13:31
-
13:26
-
13:20
-
12:58
-
12:57
-
12:41
Партнерский контент