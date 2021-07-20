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Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов

Стала известна дата проведения матча «Спартак» — «Бенфика» в квалификации Лиги чемпионов
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«Спартак» проведёт домашний матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой» 4 августа в Москве, сообщается на официальном сайте УЕФА. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне (Португалия). Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшая команда попадёт в групповой этап Лиги Европы.

Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.

В групповом этапе Лиги чемпионов в этом году сыграет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Локомотив» примет участие в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.

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