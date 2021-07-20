«Бавария» намерена арендовать защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Spox.



По информации источника, в услугах 29-летнего испанского футболиста заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб приступил к переговорам с «Барселоной» об аренде Роберто с опцией выкупа контракта игрока. Представители «Баварии» также контактируют с агентом испанца. Действующий контракт Роберто с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.



Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2010 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах за каталонский клуб в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2011 года Роберто вызывается в национальную команду Каталонии.

Новость по теме «Челси» хочет обменяться вингерами с «Баварией»