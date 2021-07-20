«Бавария» намерена арендовать защитника «Барселоны»
Поделиться
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает Spox.
По информации источника, в услугах 29-летнего испанского футболиста заинтересована «Бавария». Мюнхенский клуб приступил к переговорам с «Барселоной» об аренде Роберто с опцией выкупа контракта игрока. Представители «Баварии» также контактируют с агентом испанца. Действующий контракт Роберто с каталонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
Роберто выступает за основную команду «Барселоны» с 2010 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах за каталонский клуб в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи. С 2011 года Роберто вызывается в национальную команду Каталонии.
Новость по теме«Челси» хочет обменяться вингерами с «Баварией»
Комментарии
- 20 июля 2021
-
19:54
-
19:44
-
19:35
-
19:26
-
19:05
-
18:53
-
18:53
-
18:32
-
18:24
-
18:09
-
17:58
-
17:49
-
17:43
-
17:28
-
17:15
-
17:13
-
16:58
-
16:57
-
16:42
-
16:20
-
16:18
-
15:57
-
15:36
-
15:32
-
15:13
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:12
-
14:09
-
14:02
-
13:52
-
13:51
Партнерский контент