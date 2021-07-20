«ЧФР Клуж» обыграл «Линкольн» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Линкольн» принимал «ЧФР Клуж». Встреча прошла на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой румынской команды со счётом 2:1.



На 45-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Линкольна» Марко Роса. На 52-й минуте нападающий «ЧФР Клуж» Габриэл Дебелюх сравнял счёт. Через 6 минут Дебелюх оформил дубль и вывел румынскую команду вперёд в счёте.



Ответная встреча пройдёт 28 июля на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). Начало матча — в 20:30 мск. Победитель пары «Линкольн» — «ЧФР Клуж» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с победителем противостояния «Слован» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария).