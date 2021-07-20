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«ЧФР Клуж» обыграл «Линкольн» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

«ЧФР Клуж» обыграл «Линкольн» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА «Линкольн» принимал «ЧФР Клуж». Встреча прошла на стадионе «Виктория» в Гибралтаре и завершилась победой румынской команды со счётом 2:1.

На 45-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Линкольна» Марко Роса. На 52-й минуте нападающий «ЧФР Клуж» Габриэл Дебелюх сравнял счёт. Через 6 минут Дебелюх оформил дубль и вывел румынскую команду вперёд в счёте.

Ответная встреча пройдёт 28 июля на стадионе «Константин Радулеску» в Клуж-Напоке (Румыния). Начало матча — в 20:30 мск. Победитель пары «Линкольн» — «ЧФР Клуж» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сыграет с победителем противостояния «Слован» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария).

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
20 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Линкольн
Гибралтар, Гибралтар
Окончен
1 : 2
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
1:0 Роса – 45'   1:1 Дебелюх – 52'   1:2 Дебелюх – 58'
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