Карпин выдвинул РФС условие, при котором согласится возглавить сборную России

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов возглавить сборную России только при условиях совмещения должностей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Карпин готов возглавить сборную только на условиях совмещения с работой в «Ростове», что не устраивает РФС», — сказал источник «Чемпионату».

Добавим, что фаворитом на пост главного тренера сборной России является Штефан Кунц. Ещё одним кандидатом является Курбан Бердыев.

Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.