РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России

РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.
Кунц — главный тренер молодёжной сборной Германии. Он работает в команде с 2016 года, с ним немецкая молодёжка дважды стала чемпионом Европы. Карпин с 2017 года возглавляет «Ростов». Последним местом работы Бердыева в качестве тренера был «Рубин», сейчас он — советник председателя наблюдательного совета казахстанского «Кайрата».
Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
- 20 июля 2021
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