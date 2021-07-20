Команда легенд «Реала» обыграла легенд «Барселоны»

В Израиле на стадионе «Блумфилд» прошёл товарищеский матч легенд «Барселоны» и легенд мадридского «Реала». «Сливочные» обыграли каталонцев со счётом 3:2.

На 27-й минуте счёт открыл Роналдиньо, реализовавший пенальти. Ответный мяч забил Педро Мунитис на 42-й минуте. Спустя три минуты Альфонсо Перес вывел мадридцев вперёд. Во втором тайме Хофре сравнял счёт, однако Рубен де ла Ред на 70-й минуте забил победный гол.



В составе «Барселоны» на поле выходили Ангой, Хуан Карлос, Дею, Дани Тортолеро, Гойкоэчеа, Мендьета, Деку, Ривалдо, Арпон, Савиола, Роналдиньо, Гусман, Рональд де Бур, Коко, Амор, Хофре и Окуново. За «Реал» сыграли Кодина, Нуньес, Иван Кампо, Фернандо Санс, Роберто Карлос, Ривера, Милья, де ла Ред, Фигу, Альфонсо Перес, Амависка, Мунитис, Веласко и Мартин Веласкес.