«Бавария» обратилась к «Барселоне» по поводу трёх правых защитников
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Мюнхенская «Бавария» намерена укрепить позицию правого флангового защитника в летнее трансферное окно.
Как сообщает Goal.com, немецкий клуб обратился к «Барселоне» по поводу трёх её игроков — 29-летнего Серхи Роберто, 20-летнего Сержино Деста и 22-летнего Эмерсона. «Бавария» намерена арендовать одного из этих футболистов, однако конкретных переговоров пока не было.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет арендовать Роберто с правом выкупа.
В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 турах Бундеслиги команда набрала 78 очков и на 13 очков опередила «РБ Лейпциг». Помимо этого, мюнхенцы добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступили «Пари Сен-Жермен». Из Кубка Германии коллектив сенсационно вылетел уже во 2-м раунде.
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