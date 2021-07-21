«Челси» связался с агентом Роберта Левандовского
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Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Челси».
Как сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Bild, лондонский клуб уже связался с агентом футболиста Пини Захави. Сторона Роберта считает «интересными» условия, которые «Челси» готов предложить. При этом синие по-прежнему видят в поляке альтернативу форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду.
В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 48 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Контракт 32-летнего игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.
Ранее Левандовски, отвечая на вопрос о своём будущем, сообщил, что открыт ко всему.
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