«Бока Хуниорс» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку. Рохо размахивал огнетушителем

«Бока Хуниорс» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после матча Кубка Либертадорес. Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо принял в ней активное участие, он размахивал огнетушителем.

Напомним, В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бока Хуниорс».



Первая встреча этих команд завершилась безголевой ничьей — 0:0, с аналогичным счётом окончилось и основное время в ответном матче. Таким образом, для выявления сильнейшего им потребовалась серия пенальти, в которой сильнее оказались игроки «Атлетико Минейро». Решающий удар в составе «Атлетико Минейро» наносил вратарь Эверсон, сумевший поразить ворота мощнейшим выстрелом под перекладину.