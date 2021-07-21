Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бока Хуниорс» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку. Рохо размахивал огнетушителем

«Бока Хуниорс» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку. Рохо размахивал огнетушителем
Комментарии

«Бока Хуниорс» и «Атлетико Минейро» устроили потасовку после матча Кубка Либертадорес. Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо принял в ней активное участие, он размахивал огнетушителем.

Напомним, В Белу-Оризонти (Бразилия) на стадионе «Минейрао — Губернатор Магальянс Пинту» состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бока Хуниорс».

Первая встреча этих команд завершилась безголевой ничьей — 0:0, с аналогичным счётом окончилось и основное время в ответном матче. Таким образом, для выявления сильнейшего им потребовалась серия пенальти, в которой сильнее оказались игроки «Атлетико Минейро». Решающий удар в составе «Атлетико Минейро» наносил вратарь Эверсон, сумевший поразить ворота мощнейшим выстрелом под перекладину.

Новость по теме
«Атлетико Минейро» прошёл «Бока Хуниорс» в Кубке Либертадорес в яркой серии пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021