Стадион ЦСКА вошёл в реестр COVID-free зон. Его смогут посещать более 500 болельщиков

«ВЭБ Арена» вошла в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений с 28 июня 2021 года, сообщает официальный сайт «Московского инновационного кластера».



Ранее появилась информация, что на ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек. Об этом «Чемпионату» сообщил источник в одном из московских клубов и источник в РФС. При этом ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

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