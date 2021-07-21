Шварц рассказал о травме Шиманьского в преддверии матча с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился подробностями травмы полузащитника Себастьяна Шиманьского в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который пройдёт 23 июля в Ростове-на-Дону.
«Первую часть сборов Шиманьски был в общей группе. На сборах в Австрии у него была небольшая мышечная травма. 8-9 дней он уже тренируется вместе с командой, но не хотелось бы рисковать его здоровьем. У нас ещё есть время определиться, будет ли он играть в старте.
Контрольные матчи не всегда являются показательными. Если мы сравниваем физическое состояние и качество игроков по разным показателям с зимней паузой, то мы сделали шаг вперёд. У нас есть ощутимый прогресс. Это говорит о том, что команда прогрессирует. Мы чётко знаем картину футбола, которую хотим показать», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 21 июля 2021
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