Шварц: Лаксальт хорошо вписался в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал об адаптации новичка команды полузащитника Диего Лаксальта в преддверии матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», а также высказался о трансферной политике клуба.
«Ростов» в большинстве случаев играет в ту же схему, что и мы. Не стоит исключительно говорить, в какую схему играет команда. Важно, как она владеет мячом и действует в обороне. Я бы хотел отметить, что для нас принципиально важным является развитие наших игровых принципов. Если говорить о схеме, в которую играет «Динамо», то она не всегда является определяющим фактором успеха. Что касается Лаксальта, он присоединился к команде и хорошо вписался.
Мы находимся в плотной взаимосвязи в менеджментом, клубом, работа ведётся. У нас есть понимание состава, который мы хотели бы видеть. Но первая встреча через два дня, весь фокус внимания на ней. Нужно набраться терпения и времени, после чего можно будет получить чёткую картину. Для нас принципиально важно, чтобы игрок, который приходит, мог усилить команду и конкуренцию на позиции», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 21 июля 2021
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