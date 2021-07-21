«Вест Хэм» уверен, что может купить Алекса Крала у «Спартака» по сниженной цене

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал по-прежнему может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.



Как сообщает Football Insider, «Вест Хэм Юнайтед» возобновил интерес к 23-летнему футболисту, но хотят приобрести его по сниженной цене после неяркого выступления на чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Чехии. Лондонский клуб не намерен платить за Алекса € 23 млн, которые красно-белые запрашивали до Евро. «Молотобойцы» уверены, что «Спартак» может согласиться на более скромные условия.



Крал перешёл в «Спартака» из пражской «Славии» в 2019 году. В минувшем сезоне чешский хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал пять результативных передач. Соглашение Алекса с московским клубом рассчитано до лета 2024 года.