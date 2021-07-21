В «Химках» сообщили о допуске болельщиков на матч с «Зенитом»

В «Химках» рассказали о количестве зрителей, которые смогут посетить матч первого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.



«На данном этапе направили запрос в Роспотребнадзор. Есть формула, разработанная федеральным Роспотребнадзором, по поводу допуска зрителей. Сейчас число зрителей у нас варьируется от 500 до 1000. Изначально мы планировали сделать так, чтобы арена «Химки» была свободна от ковида: делаем второй кордон допуска на стадион, ставим стюардов, которые проверяют QR-коды у болельщиков. Сейчас направили этот запрос, ждём ответа, будем опираться на их позицию. Если нам разрешат это сделать, то заполняемость стадиона будет до 30 процентов, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Если не получится, то придётся действовать в рамках расчётной формулы, которую нам предложили использовать. Сегодня вечером, думаю, мы определим количество.



Билеты поступят в свободную продажу. Гостевой сектор по этому же принципу будем определять, лимитировать количество мест», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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