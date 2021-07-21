Футболистка сборной США — о BLM: надо использовать Игры, чтобы принести миру много пользы

Нападающая сборной США по футболу Меган Рапино поделилась мнением о преклонении спортсменами колена перед соревнованием.
«Для нас это возможность продолжать говорить о вещах, которые влияют на всех. В сборной США есть люди со всей страны, из всех слоёв общества. Надо использовать Игры, чтобы принести миру много пользы. Мы на всемирной сцене. Всё внимание СМИ и людей сосредоточены в одном месте, где присутствуют невероятные спортсмены со всего мира. Их заботит и то, что они делают в Токио со спортивной точки зрения, и многие другие вещи», — цитирует футболистку OPB.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
- 21 июля 2021
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