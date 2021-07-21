Футболистка сборной США — о разгроме от Швеции: нам надавали по задницам
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Нападающая сборной США по футболу Меган Рапино прокомментировала разгромное поражение американцев от сборной Швеции. Встреча завершилась со счётом 3:0.
«Нам надавали по задницам, не так ли? Думаю, мы были немного напряжены, чуть-чуть нервничали. Допускали глупые ошибки. Например, не пасовали. Нам много в чём нужно прибавлять. Мы хотим быть намного лучше», – цитирует спортсменку Goal.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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