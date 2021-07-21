Матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат» может пройти без зрителей

«Крылья Советов» выпустили заявление по поводу допуска зрителей на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».



«Управление Роспотребнадзора по Самарской области против проведения матча «Крылья Советов» — «Ахмат» с участием зрителей. Окончательное решение о допуске зрителей будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в заявлении.



Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о допуске болельщиков на матчи нового сезона чемпионата страны. По его словам, степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами. Розыгрыш Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 стартует 23 июля. Действующим чемпионом является «Зенит».

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