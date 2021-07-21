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Беким Балай стал футболистом «Нижнего Новгорода»

Беким Балай стал футболистом «Нижнего Новгорода»
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«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим сборной Албании Бекимом Балаем. Срок действия 30-летнего футболиста с клубом не сообщается.

«По окончании прошлого сезона меня вызвали в сборную Албании на товарищеские матчи с Уэльсом и Чехией, которые проходили в начале июня. Потом у меня был небольшой отпуск. Тем временем мне стали приходить предложения из разных клубов, но я выбрал «Нижний Новгород». Почему? Я прекрасно знаком с Российской Премьер-Лигой. Это очень сильный, интересный чемпионат, и я, не раздумывая, решил вновь окунуться в эту незабываемую атмосферу», — отметил Балай.

Балай выступал за «Ахмат» с 2016 по 2019 год. Ранее албанец также играл за «Тирану», «Спарту», «Генчлербирлиги», «Риеку» и другие команды.

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