Международный союз футболистов поддерживает преклонение колена перед матчами

Международный профсоюз футболистов (FIFPro) поддержал футболисток, преклонивших колено на Олимпиаде в Токио. Соответствующий пост появился в официальном «твиттере» организации.
«Мы поддерживаем всех футболисток сборных и представителей команд, которые продемонстрировали приверженность борьбе с дискриминацией и расизмом посредством мирной акции протеста в стартовых матчах Олимпийских игр», — говорится в посте.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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