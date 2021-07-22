«Нефтчи» проиграл «Олимпиакосу» в матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА греческий «Олимпиакос» переиграл азербайджанский «Нефтчи». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 1:0.

На 29-й минуте матча полузащитник «Олимпиакоса» Мохамед Камара забил единственный гол, ему ассистировал экс-футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна. На 43-й минуте Камара получил красную карточку. Во втором тайме был удалён защитник «Нефтчи» Мерт Челик.

В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов польская «Легия» обыграла эстонскую «Флору». Встреча проходила на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 2:1.