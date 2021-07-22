«Нефтчи» проиграл «Олимпиакосу» в матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
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В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА греческий «Олимпиакос» переиграл азербайджанский «Нефтчи». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 1:0.
На 29-й минуте матча полузащитник «Олимпиакоса» Мохамед Камара забил единственный гол, ему ассистировал экс-футболист московского «Динамо» Матьё Вальбуэна. На 43-й минуте Камара получил красную карточку. Во втором тайме был удалён защитник «Нефтчи» Мерт Челик.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
21 июля 2021, среда. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 0
Нефтчи
Баку, Азербайджан
1:0 Камара – 29'
Удаления: Камара – 43' / Челик – 63'
В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов польская «Легия» обыграла эстонскую «Флору». Встреча проходила на стадионе «Мейски» имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша) и завершилась со счётом 2:1.
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