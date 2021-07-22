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«Тоттенхэм Хотспур» одержал первую победу под руководством Нуну Эшпириту Санту

«Тоттенхэм Хотспур» одержал первую победу под руководством Нуну Эшпириту Санту
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В товарищеском матче «Колчестер Юнайтед» встречался с «Тоттенхэм Хотспур». Игра прошла на стадионе «Уэстон Хоумз Коммьюнити» в Колчестере (Англия) и завершилась победой лондонской команды со счётом 3:0.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин. Через 3 минуты форвард Лукас Моура упрочил преимущество лондонской команды в счёте. На 38-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли установил итоговый счёт встречи.

Эта победа стала первой для Нуну Эшпириту Санту на посту главного тренера «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, специалист возглавил команду 30 июня текущего года. Контракт Санту с лондонским клубом рассчитан до 2023 года. Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 июля 2021, среда. 21:45 МСК
Колчестер Юнайтед
Колчестер, Англия
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Мин – 11'   0:2 Лукас Моура – 14'   0:3 Алли – 38'
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