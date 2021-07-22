Спаллетти: готов сковать себя цепями, чтобы удержать Кулибали в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал интерес европейских топ-клубов к защитнику Калиду Кулибали.

«Я готов сковать себя цепями, чтобы удержать Кулибали в «Наполи», — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо в своём телеграме.

Кулибали недоволен тем, что итальянский клуб отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере игрока за € 30 млн. По информации источника, о предложении английского клуба неаполитанцам сообщил агент Кулибали. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис ожидает получить за трансфер защитника большую сумму.



Кулибали выступает в составе «Наполи» с 2014 года. До этого он играл за бельгийский «Генк» и французский «Метц». В прошлом сезоне Кулибали принял участие в 26 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.