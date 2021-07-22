«Выглядит не очень хорошо». Тренер Испании на ОИ рассказал о травмах Себальоса и Мингесы

Главный тренер олимпийской сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о травмах защитника Оскара Мингесы и полузащитника Даниеля Себальоса, полученных в матче 1-го тура группового этапа с Египтом (0:0).



«Нам нужно подождать и посмотреть, что будет происходить в нашими игроками и как будут развиваться их травмы. Откровенно говоря, выглядит это всё не очень хорошо.



Мы обеспокоены состоянием обоих футболистов, потому что их травмы выглядят серьёзно. Но мы верим, что игроки поправятся. Надеюсь, это произойдёт в кратчайшие сроки», — сказал де ла Фуэнте на пресс-конференции.



Испания и Египет набрали по одному очку и занимают второе и третье места в группе C на Олимпиаде в Японии. Сборная Австралии после победы в матче с Аргентиной располагается на первой строчке с тремя очками.

Новость по теме «Никакой логики». Тренер олимпийской сборной Испании по футболу раскритиковал судейство