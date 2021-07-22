Тренер олимпийской сборной Франции по футболу прокомментировал разгром в матче с Мексикой

Главный тренер олимпийской сборной Франции по футболу Сильвен Риполль поделился мыслями о поражении в матче 1-го тура с Мексикой (1:4).



«Конечно, мы разочарованы. Не только результатом, но и содержанием игры. Нам нужно было соблюдать баланс, быть лучше. Теперь мы полностью осознаём уровень Мексики, он очень высок. Нам нужно было сделать больше. Теперь цель — улучшить игру и двигаться вперёд.



В первую очередь нам предстоит разобраться, что произошло сегодня. Между матчами всего два дня, так что у нас мало времени. Конечно, мы знали, что будет непросто. Каждому футболисту придётся сфокусироваться на себе», — сказал Риполль на пресс-конференции.



Мексика, набрав три очка, занимает первое место в группе A. Ниже располагаются Япония (3), ЮАР и Франция (у обеих команд 0 очков).