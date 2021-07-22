Кунц рассмеялся, когда его спросили о возможном назначении в сборную России

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц рассмеялся на конференции, когда у него спросили о возможном назначении на пост наставника сборной России, информирует Bild.

Российский журналист задал Кунцу максимально прямой вопрос: «В России говорят, что вы приедете к нам после Олимпиады и будете тренировать нашу сборную. Это правда?»

После этого вопроса в зале для пресс-конференций раздался громкий смех журналистов, а также Штефана Кунца и голкипера олимпийской сборной Германии Флориана Мюллера, который сидел рядом с тренером.

Закончив смеяться, Кунц всё-таки ответил на вопрос российского журналиста. Он предложил обсудить достоверность этой информации по окончании Олимпиады.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.