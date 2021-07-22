Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кунц прокомментировал возможное назначение на пост наставника сборной России

Кунц прокомментировал возможное назначение на пост наставника сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника национальной команды России.

«Правда ли, что после Олимпиады я стану тренером сборной России? Спасибо за такое доверие. Но пусть сначала Олимпийские игры завершатся. Потом и обсудим, правда ли это или нет», — приводит слова Кунца немецкий журналист Мартин Рошиц в «Твиттере».

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Новость по теме
РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021