Кунц прокомментировал возможное назначение на пост наставника сборной России

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц прокомментировал информацию о возможном назначении на пост наставника национальной команды России.
«Правда ли, что после Олимпиады я стану тренером сборной России? Спасибо за такое доверие. Но пусть сначала Олимпийские игры завершатся. Потом и обсудим, правда ли это или нет», — приводит слова Кунца немецкий журналист Мартин Рошиц в «Твиттере».
Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации. А тренерскому штабу Черчесова выплачена зарплата до конца этого года.
Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 22 июля 2021
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