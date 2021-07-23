Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал прощальное письмо переход уходом из команды.



«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причём москвичи предлагали больше. Долго не думал — тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» — большой клуб, а Петербург — очень красивый город. Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом.



Футболист должен быть готов к тому, что всё может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените». И этот клуб всегда будет в моём сердце», — говорится во фрагменте письма, опубликованного на Sports.ru.



Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн.

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