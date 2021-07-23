Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал прощальное письмо переход уходом из команды.
«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причём москвичи предлагали больше. Долго не думал — тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» — большой клуб, а Петербург — очень красивый город. Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом.
Футболист должен быть готов к тому, что всё может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените». И этот клуб всегда будет в моём сердце», — говорится во фрагменте письма, опубликованного на Sports.ru.
Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн.
- 23 июля 2021
-
11:43
-
11:36
-
11:17
-
11:02
-
11:01
-
10:47
-
10:36
-
10:23
-
10:07
-
09:56
-
09:53
-
09:34
-
09:21
-
08:54
-
07:38
-
07:16
-
06:52
-
06:31
-
06:18
-
03:59
-
03:15
-
02:20
-
02:02
-
00:40
-
00:31
-
00:10
- 22 июля 2021
-
23:54
-
23:40
-
23:08
-
22:59
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:17
-
21:50