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Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из «Зенита»

Себастьян Дриусси написал прощальное письмо перед уходом из «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси написал прощальное письмо переход уходом из команды.

«Летом 2017-го на меня почти одновременно вышли «Зенит» и «Спартак», причём москвичи предлагали больше. Долго не думал — тогда в Петербург уже переехал Леандро Паредес, с которым мы знакомы с детства. Паредес рассказал, что «Зенит» — большой клуб, а Петербург — очень красивый город. Спустя четыре года могу сказать, что Лео меня не обманул. Я ни о чём не жалею. Тут родилась моя дочь. Наша семья уже навсегда связана с Петербургом.

Футболист должен быть готов к тому, что всё может измениться за один день. Я действительно всегда был счастлив в «Зените». И этот клуб всегда будет в моём сердце», — говорится во фрагменте письма, опубликованного на Sports.ru.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн.

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