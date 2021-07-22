Форвард «Зенита» Дриусси продолжит карьеру в МЛС
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Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси покинет «Зенит» в ближайшее время. Как сообщает «Спорт-экспресс», форвард перейдёт в один из клубов МЛС. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Дриусси со стороны ряда клубов, в том числе бразильских, турецких и итальянских. По информации СМИ, Себастьян мог вернуться в «Ривер Плейт», из которого перешёл в «Зенит», однако переговоры между клубами не увенчались успехом.
Напомним, Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Действующий контракт аргентинского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
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