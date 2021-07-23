Карим Бензема заразился коронавирусом

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема прошёл тест на коронавирус и получил положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, 33-летний футболист выступил со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020, где его команда сенсационно вылетела уже на стадии 1/8 финала, уступив Швейцарии в серии пенальти. После этого Карим находился в отпуске.



Перед стартом сезона-2021/2022 «Реалу» предстоит провести два товарищеских матча. 25 июля «сливочные» сыграют с «Рейнджерс». Встреча пройдёт в Глазго. 8 августа мадридская команда сыграет с «Миланом». Этот матч состоится в Клагенфурте (Австрия).



В 1-м туре предстоящего розыгрыша испанской Примеры «Реал» сыграет с «Алавесом». Матч пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории 14 августа.

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