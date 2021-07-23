«Манчестер Юнайтед» предложил Леону Горецке зарплату выше, чем «Бавария»
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Будущее полузащитника мюнхенской «Баварии» Леона Горецки остаётся неопределённым.
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в «Твиттере», 26-летний футболист, чей действующий контракт истекает следующим летом, получил два предложения — от своего клуба и «Манчестер Юнайтед». При этом «красные дьяволы» предложили Леону зарплату выше, чем «Бавария». В ближайшее время игрок проведёт новый раунд переговоров с мюнхенцами.
В прошедшем сезоне Горецка провёл за «Баварию» 32 матча во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав семь результативных передач. Полузащитник защищает цвета «Баварии» с 2018 года, а до этого выступал за «Шальке 04» и «Бохум». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 70 млн.
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