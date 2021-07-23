Джон Кордоба стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» и «Герта» оформили трансфер Джона Кордобы, сообщает пресс-служба российского клуба. В настоящее время все формальности урегулированы, и форвард подписал с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года. Клуб уже заявил футболиста для участия в Российской Премьер-Лиге.



В минувшем сезоне колумбиец в 21 матче Бундеслиги забил за немецкий клуб девять мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в € 15 млн. Футболист является воспитанником клуба «Энвигадо». По ходу карьеры он также выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кёльн».



В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. Чемпионом страны стал «Зенит» (65).