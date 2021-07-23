Петржела считает, что Валерий Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.
«Назначение Карпина в сборную России — это сильный ход. Почему нет? Руководители решили поставить русского тренера — пусть дадут ему шанс себя проявить. Я не против Карпина в сборной России.
Проблем с совмещением быть не должно. Да, зачастую это заканчивается плохо, но Карпин является опытным специалистом. Да и срок контракта до конца года — это своего рода перестраховка».
Дзюба? В футболе бывают конфликты — это нормальная практика. Думаю, что в сборной начнут с чистого листа. Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы закопать конфликт. Затем тренер решит — подходит Дзюба для его игровой модели или нет», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 23 июля 2021
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