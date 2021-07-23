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На матч ЦСКА — «Уфа» допустят лишь 1 тыс. зрителей. Обязательное условие — наличие QR-кода

Пресс-служба московского ЦСКА сделала заявление по поводу допуска болельщиков на матч 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Так, стадион «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» смогут посетить не более 1 тыс. зрителей.

«На матче 1-го тура чемпионата России между ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» сможет присутствовать до 1000 участников при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну.

Клуб рассматривает варианты компенсации владельцам абонементов, не попавшим на этот матч. О принятом решении сообщим дополнительно.



Возврат денежных средств за билеты, купленные онлайн, будет произведён автоматически на следующей неделе.



Возврат денежных средств за билеты, купленные офлайн, будет производиться по месту приобретения билетов начиная с 24 июля», — сообщает официальный сайт ЦСКА.