Б. Игнатьев — о Карпине и Дзюбе: если есть сомнения — игрок уходит, незаменимых нет

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал своё мнение по поводу возможной совместной работы нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Конфликт Карпина с Дзюбой сейчас уже не играет никакой роли. Садятся руководитель и подчинённый, руководитель говорит: «Забываем всё, что было, будешь выполнять то, что необходимо сборной и мне как главному тренеру этой команды». Если они найдут точки соприкосновения, то всё забудется, и они снова будут работать вместе в нужном направлении. Если есть какие-то сомнения, то игрок уходит, потому что незаменимых нет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.