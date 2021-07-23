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Б. Игнатьев — о Карпине и Дзюбе: если есть сомнения — игрок уходит, незаменимых нет

Б. Игнатьев — о Карпине и Дзюбе: если есть сомнения — игрок уходит, незаменимых нет
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал своё мнение по поводу возможной совместной работы нападающего Артёма Дзюбы и нового наставника сборной России Валерия Карпина в национальной команде.

«Конфликт Карпина с Дзюбой сейчас уже не играет никакой роли. Садятся руководитель и подчинённый, руководитель говорит: «Забываем всё, что было, будешь выполнять то, что необходимо сборной и мне как главному тренеру этой команды». Если они найдут точки соприкосновения, то всё забудется, и они снова будут работать вместе в нужном направлении. Если есть какие-то сомнения, то игрок уходит, потому что незаменимых нет», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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