Генрих Мхитарян назвал трёх лучших футболистов, с которыми играл

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян назвал трёх лучших футболистов, с которыми ему доводилось играть в одной команде.



«Первый — Ибрагимович. Из-за его мастерства, интеллекта и того, как он видит игру и участвует в ней. Затем — Погба. Он очень хорош, и его зачастую недооценивают. Поль способен решать исход матчей. Третьим будет Обамеянг, потому что мы идеально понимали друг друга на поле», — приводит слова Мхитаряна Romapress.net со ссылкой на Sky Sport Italia.



Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач.

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