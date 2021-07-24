Мхитарян: мы с Моуринью открыли новую главу. Всё улажено

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об отношениях с новым главным тренером команды Жозе Моуринью, с которым у него был конфликт во времена совместной работы в «Манчестер Юнайтед».



«Моуринью очень амбициозен. Он всегда хочет побеждать. Его не волнует, играешь ты хорошо или нет. Важно только одно — три очка. Все знают, что он выиграл практически всё, что только можно. Надеемся, что выиграем что-нибудь с ним, потому что он даёт такую возможность.



Что касается конфликта, я не хочу говорить о прошлом. Мы уже обсудили это в личном разговоре. Мы открыли новую главу. Знаю, чего Моуринью требует от игроков, и готов ко всему. Мы всё уладили», — приводит слова Мхитаряна Romapress.net со ссылкой на Sky Sport Italia.

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