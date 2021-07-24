Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая

«Локомотив» объявил о трансфере защитника «Байера» Тина Едвая
Аудио-версия:
Комментарии

Московский «Локомотив» подписал контракт с 25-летним хорватским защитником «Байера» Тином Едваем. Срок соглашения – четыре года. Игрок будет выступать за команду под номером 16.

Тин Едвай – уроженец Загреба, являющийся воспитанником местного «Динамо». Во взрослом футболе дебютировал в феврале 2013 года в возрасте 18 лет, и в первом же сезоне стал чемпионом Хорватии. Помимо загребского «Динамо», защитник успел поиграть за итальянскую «Рому» и немецкие «Аугсбург» и «Байер 04». В общей сложности за карьеру футболист провёл 162 матча и забил 9 мячей.

Также Едвай вызывается в сборную Хорватии, в составе которой уже сыграл 26 матчей и отметился двумя голами. В национальной сборной защитник стал обладателем серебряных наград на чемпионате мира 2018 года в России.

Главные фотографии из мира футбола. Подписывайся на наш «инстаграм».

Новость по теме
«Локомотив» объявил о задачах, поставленных перед Рангником и его командой специалистов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021