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Болельщики «Локомотива» растянули баннер с критикой в адрес РФС и Роспотребнадзора

Болельщики «Локомотива» растянули баннер с критикой в адрес РФС и Роспотребнадзора
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Перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсенала» болельщики «Локомотива» показали баннер возле стадиона «РЖД Арена».

«РФС + Роспотреб = клоунада!» — гласит надпись на баннере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Андрей Фисенко. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, ему поможет Николай Богач.

В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.

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