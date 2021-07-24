Болельщики «Локомотива» растянули баннер с критикой в адрес РФС и Роспотребнадзора

Перед матчем 1-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсенала» болельщики «Локомотива» показали баннер возле стадиона «РЖД Арена».

«РФС + Роспотреб = клоунада!» — гласит надпись на баннере.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Рашид Абусуев. Резервный рефери — Андрей Фисенко. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, ему поможет Николай Богач.



В прошлом сезоне «Локомотив» набрал в 30 турах 56 очка, занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вышел в Лигу Европы. «Арсенал» (23) финишировал на 14-й строчке и сохранил прописку в высшем дивизионе.