Терюшков: «Зенит» всё же чемпион: победил на классе, использовал свои моменты

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал поражение «Химок» в матче 1-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).



«Игрой команды, безусловно, доволен, но результатом — нет. До 70-й минуты игра была абсолютно равной: мы могли победить, но сделать это не удалось. «Зенит» всё же чемпион: победил на классе, использовал свои моменты. Необязательно упустили Ерохина, необязательный пенальти — всё это привело к такому результату. Верили, что будет ничья, но это футбол.



К пенальти вопросов нет — всё по игре. Судейство никогда не комментируем. Сегодня была команда на поле, выделять никого не буду. Мы все сыграли на хорошем уровне, хорошо сыграли новички. С чемпионом всегда сложно, и пять минут потери концентрации привели к такому результату.



Цель ставим не ниже восьмого места — как и в предыдущем сезоне. Команда подобралась хорошая, работаем над привлечением нападающих. Приоритет — игроки с российским паспортом, но всё будет зависеть от условий. Свободные агенты — наш принцип. Мы не тратим деньги на трансферы — всё же бюджет «Химок» самый низкий в РПЛ. И мы являемся лидерами по эффективности по затратам на одно очко.



Билеты продавали только для владельцев QR-кодов, по ним же запускали болельщиков. Есть постановление главного санитарного врача РФ: решили допустить 1000 человек, но, конечно, хотели бы увеличить зрителей до 30% от вместимости стадиона», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.