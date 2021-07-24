Семак: Кравцов вместо Оздоева вышел хорошо, хоть и сыграл не без погрешностей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру полузащитника Кирилла Кравцова в матче с «Химками».



«Химки» играли очень активно, было много желания, отличное движение. Все прекрасно знают, как играет «Зенит», как играют «Химки» — тут сложно кого-то удивить. Они доказали, что являются хорошей и качественной командой. Никому с ними не будет просто.



Вариант игры в три защитника не обсуждался. Дали возможность сыграть Ловрену, который тренировался с нами совсем немного. Дима Чистяков сыграл хорошо. Мы играем в четыре защитника.



У нас есть игроки, которые могут сыграть и в центре, и на фланге: Кузяев, Вендел — мы делаем корректировки по ходу игры. Что касается Кравцова, непросто входить в игру. Он хорошо вышел, хоть и сыграл не без погрешностей. Парень очень талантливый, надеюсь, он будет прогрессировать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.