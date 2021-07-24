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Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб Карпина в сборной России

Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб Карпина в сборной России
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Специалист Николай Писарев подтвердил, что войдёт в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

«Разговор с Валерием Георгиевичем был. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождём следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Наставник «Ростова» Валерий Карпин в течение ближайшего полугода будет совмещать работу в сборной и клубе. Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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