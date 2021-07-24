Черевченко: «Химки» проиграли «Зениту» за четыре минуты. Допускали детские ошибки

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Зенитом» (1:3).

«Результат игры решило мастерство, которое у «Зенита» выше. Проиграли за четыре минуты, пропустив два гола. Допускали детские ошибки. К ребятам претензий нет: создавали хорошие моменты, играли вторым номером — мы не можем играть с «Зенитом» первым номером. В конце первого тайма сели к своим воротам, сделали корректировки после перерыва, но «Зенит» освежил игру заменами», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» переиграл «Химки». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 3:1.