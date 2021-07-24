«Рубин» — «Спартак»: Промес покинул поле из-за травмы

В эти минуты проходит матч «Рубин» — «Спартак». Встреча 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Счёт открыт на 48-й минуте. Автором гола стал защитник казанцев Илья Самошников. «Рубин» повёл 1:0. Ближе к 70-й минуте матч не смог продолжить нападающий «Спартака» Квинси Промес. Он покинул поле, вместо него вышел Резиуан Мирзов.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди и Роман Усачёв. Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов. Отвечает за VAR Алексей Сухой, ему помогает Николай Ерёмин.



В прошлом сезоне «Рубин» набрал в 30 турах 53 очка и занял четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, пробившись в Лигу конференций. «Спартак» (57) финишировал на второй строчке и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.