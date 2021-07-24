Сайманов: игра была равной. «Рубин» мог ещё забить, как и «Спартак»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:0).

«У меня не было больших переживаний — мы играли неплохо. Правда, в конце подсели к своим воротам. Уверенная победа? Игра была равной: мы могли ещё забить, как и «Спартак».

Что касается отличий от недавнего товарищеского матча, у нас не было защитников: попробовали Нижегородова, тасовали разные сочетания. У нас центрального защитника играл Степан Суриков — он вообще опорник. Турнир был в рамках подготовки: мы решили на «Спартаке» попробовать ребят — узнать, можем ли мы на них рассчитывать. Они во многом справились, но при этом мы посмотрели на какие-то изъяны. Сегодня же вышли в боевом составе.

Самошников — хороший футболист, он будет только прибавлять. Сегодня, конечно же, рады за него», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.