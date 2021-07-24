Самошников — о голе «Спартаку»: я с левой вообще не бью! Эксперимент сложился удачно
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Защитник «Рубина» Илья Самошников, который стал автором единственного гола в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), рассказал об эмоциях после встречи.
«Эмоции непередаваемы, особенно после гола. Да и как мы оборонялись! Да, были моменты у «Спартака», но мы выстояли и выиграли. Очень важная победа. Важно начать не просто с победы, но с победы над таким серьёзным соперником. Это придаст уверенности, надеюсь, мы продолжим так и дальше.
Я с левой вообще не бью! Это был эксперимент, который сложился удачно. Минут 30-35 мы играли на равных, потом провалили концовку тайма. Во втором тайме мы выровняли, забили гол, была пара моментов. А победа есть победа», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата».
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