Самошников — о голе «Спартаку»: я с левой вообще не бью! Эксперимент сложился удачно

Защитник «Рубина» Илья Самошников, который стал автором единственного гола в матче 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0), рассказал об эмоциях после встречи.

«Эмоции непередаваемы, особенно после гола. Да и как мы оборонялись! Да, были моменты у «Спартака», но мы выстояли и выиграли. Очень важная победа. Важно начать не просто с победы, но с победы над таким серьёзным соперником. Это придаст уверенности, надеюсь, мы продолжим так и дальше.



Я с левой вообще не бью! Это был эксперимент, который сложился удачно. Минут 30-35 мы играли на равных, потом провалили концовку тайма. Во втором тайме мы выровняли, забили гол, была пара моментов. А победа есть победа», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата».