Слуцкий: «Спартак» выглядел очень хорошо. Наверное, счёт не по игре

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ (1:0).

«Игра была не похожая на первый матч: и по скоростям, и по ведению единоборств, и по качеству игры в целом было ощущение, что команды в разгаре сезона. Нас так заставил играть соперник: «Спартак» выиграл шикарно в межсезонье, а сегодня подтвердил свой статус одного из фаворитов чемпионата. Рад, что смогли добиться победы, отыграть на ноль в такой ситуации. «Спартак» выглядел очень хорошо, и все пять замен были на усиление атаки. Нам было крайне сложно ещё и против этой пятёрки свежих игроков.



Хакшабанович? Я никогда не делаю выводов, это ведь чарта. Он сегодня большой молодец. Может, не было столько креатива, сколько он умеет, но в обороне он отыграл полезно. Айртон – большая атакующая сила, но он сделал максимально возможное, чтобы бразилец был неэффективен.



«Рубин» был лучше в начале таймов? В первом тайме получилось так из-за простых потерь, «Спартак» прижал нас в глубокий оборонительный блок, было несколько стандартов. Мы были вынуждены обороняться, из своей штрафной тяжело убегать в длинную атаку: до ворот 80 метров. А во втором тайме мы выигрывали, «Спартак» хотел отыграться: было бы странно, если бы мы весь матч контролировали игру со «Спартаком».



Что касается мнения, что счёт не по игре и нам повезло, то, наверное, да. Справедливость в футболе вещь эфемерная, мы сегодня радуемся победе, но понимаем: нам есть над чем работать», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата».