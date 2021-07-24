«Заинтересованность есть». В «Рубине» рассказали о будущем Хвичи Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов ответил на вопрос о перспективах полузащитника Хвичи Кварацхелии в казанском клубе.
«Заинтересованность по Хвиче есть, но конкретных предложений с деньгами нет. Вот и всё. У нас нет задачи его отпустить — он один из основных игроков. На данный момент предложений никаких нет. Будет контракт — будем думать.
Новости о возможном отъезде не влияют на Хвичу. Вижу его на базе — он жизнерадостный парень. Кварацхелия находится в плохой форме? Он шикарно выглядит. Сегодня немного не получилось, потому что Рассказов хорошо сыграл. Может, было некое давление из-за важной игры. У нас обычно весёлая атмосфера царит, шутки там и прочее, а вчера ребята были серьёзные — настраивались на игру», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс», «Лидс Юнайтед» и «Боруссия» М.
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 20-летний полузащитник принял участие в 23 матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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