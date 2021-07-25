Сайманов оценил назначение Карпина в сборную России

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал назначение Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России.
«Мне нравится выбор РФС, потому что Карпин как раз тот парень с харизмой, который сможет найти с ребятами общий язык. Он вырос как тренер. Очень рад и верю в него. Совмещение? Решение уже есть, поэтому нам надо поддержать Валерия Карпина.
Валерий Георгиевич — самодостаточный парень и он не будет сильно рефлексировать, вспоминать старые истории и воевать. Он честно будет делать своё дело — уверен в этом. Ситуация с Дзюбой? Он давно перерос всё это.
У Карпина каждый год меняется команда — он вынужден работать с новыми футболистами, при этом мы всё равно видим играющий «Ростов». Вот увидите, пройдёт несколько туров — и всё у них будет хорошо. Что касается последних результатов, вы поймите, игроки в команде меняются: Ерёменко ушёл, Норманн играл с травмой, Шомуродова продали — это игроки, которые делают разницу», — передаёт слова Сайманова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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