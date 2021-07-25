«Рома» намерена купить защитника Лангле, «Барселона» просит за игрока € 25 млн

«Рома» хочет приобрести защитника «Барселоны» Клемана Лангле. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, римский клуб уже начал переговоры с каталонцами. «Рома» сделала предложение о трансфере на сумму € 15 млн. «Барса» считает, что этого недостаточно, каталонцы уверены, что Лангле стоит не менее € 25 млн. Сам Клеман желает остаться в «Барселоне» на следующий сезон, о чём сделал заявление полтора месяца назад.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб работает над уходом Клемана в одну из команд английской Премьер-лиги. «Барселона» хочет отдать француза в аренду с обязательством выкупа, по условиям которой заполучивший игрока клуб будет платить ему зарплату в полном объёме.
Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. В минувшем сезоне 26-летний защитник провёл 33 матча в испанской Примере, забил один гол и один автогол, а также получил девять жёлтых карточек.
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