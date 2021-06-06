Лангле: в следующем сезоне я буду в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле уверен, что в следующем сезоне он продолжит играть за каталонский клуб.
«Я не думаю, что уйду. Прошлым летом я подписал новый контракт. В следующем сезоне я буду в „Барселоне“. Куман хорошо поработал в первом сезоне. У нас было несколько трудных периодов, но были и другие моменты с качественной игрой, победами и позитивными впечатлениями. Я надеюсь, что мы продолжим ту работу, которую проделали, и добьёмся прогресса в следующем году. Мы движемся в правильном направлении», — цитирует Лангле Eurosport.
Каталонцы уже усилили позицию центрального защитника, купив Эрика Гарсию из «Манчестер Сити», и они также надеются приобрести по крайней мере ещё одного центрбека до конца летнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что «Барселона» рассмотрит возможность продажи француза в случае поступления выгодного предложения.
В сезоне-2020/2021 Клеман Лангле провёл за сине-гранатовых 33 матча, в которых забил 1 гол.
- 7 июня 2021
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